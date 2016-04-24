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    Рыков: «Ничья закономерна, но «Спартак» можно было обыгрывать»

    Защитник и капитан «Мордовии» Владимир Рыков, пропустивший из-за дисквалификации матч 25-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», прокомментировал исход встречи (2:2).

    «Мы с ребятами решили, что будем настраиваться на игру со «Спартаком» и дадим бой, а уже потом поднимем вопрос о зарплате. В первую очередь нас волнует игра, а не деньги.

    Мы играли от обороны, в двух моментах забили на контратаках. Так игра и была построена. Хотя я не был на установке, потому что пропускал сегодня матч. Но, думаю, так и планировали играть – ловить «Спартак» на контратаках. И это удалось, как видите. Третий момент еще не использовали, когда Самодин головой бил. Думаю, ничья закономерна. Могли и выиграть. У «Спартака» были моменты, но можно было его обыгрывать», – сказал Рыков.

    Источник: Р-Спорт

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    24.04.2016 13:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 24 апреля 2016, 22:11

      А могли и проиграть.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 апреля 2016, 13:39

      Скоро аутсайдеры вроде Мордовии будут считать ничью со Спартаком неудачей

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