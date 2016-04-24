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    Сафонов: «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящем матче 25-го тура российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Уфой» победу со счетом 2:0 одержат хозяева.

    «Краснодар» также играл в Кубке России, но, независимо от того, в какой команда будет форме, победа будет за ними. «Краснодар» играет на своем поле. К тому же они борются не только за выход в еврокубки, но и за место в тройке лучших. Да и вообще «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня», – заявил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 13:20

      Обе команды любят сдавать игры ЦСКА. Так что уровень у них один.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 апреля 2016, 13:01

      Разного уровня, а "сгоняют" ничейку!

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