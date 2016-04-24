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    Рядом со стадионом ЦСКА появится парк с центром современного искусства

    Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о планах города благоустроить территорию рядом с новым стадионом ЦСКА, который планируется открыть этим летом.

    «В настоящее время завершается проектирование парка. Уже в следующем году он должен быть готов. Это будет красивая благоустроенная территория, здесь со временем построят центр современного искусства, неподалеку откроется стадион ЦСКА. Также будут организованы пешеходные прогулочные зоны», — заключил Хуснуллин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 апреля 2016, 11:55

      Скорее бы!!! Успехов ЦСКА и Москве!

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 11:25

      А ипподром с конями в парке будет, скульптуры, как на аничковом мосту

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded > koli4ka 24 апреля 2016, 11:56

      Бомжей лишь бы не было в парке. И мяса вкусного поесть побольше точек...)))

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