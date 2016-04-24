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    «Барселона» поставила рекорд по количеству пробитых пенальти в сезоне

    Испанская «Барселона» в матче против «Спортинга» (6:0) сумела забить три гола с пенальти, доведя общее количество ударов с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне до 19-ти. Данное достижение является рекордом Примеры, до этого лишь «Бетису» удавалось заработать 16 нарушений в штрафной площади в сезоне 1986/87.

    Напомним, что в прошедшем матче два пенальти забил уругвайский форвард Луис Суарес и один раз с точки удалось отличиться бразильцу Неймару.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 09:19
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +18

      nenene 27 апреля 2016, 10:09

      Раньше смотрелось игры Барселоны.А теперь знаеш что минимум один пенальти и одно красное сопернику ест.Судьям примеры остается только переодеваться на сине-гранатовую.

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 24 апреля 2016, 19:08

      Вот это рекорд! Рекордище!!!
      Хорошо что не Реал такой рекорд побил... а то бы опять пришлось читать про пеналду, нырялду и т.д.
      А так Барса! Рекорд)))))

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      Рейтинг: +1055

      3ton 24 апреля 2016, 14:49

      победа и главное
      три очка есть и первое место

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 24 апреля 2016, 14:47

      Первые 2 пенальти были (Игра рукой и сбили Неймара), а вот третьего не было. Так или не так, выиграли бы у Спортинга. Вот у нас,раздули бы скандал с с 3-я пенальти, а толку как от козла молока.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 апреля 2016, 14:40

      Судьи молодцы!

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      Рейтинг: +78

      msbleff 24 апреля 2016, 14:22

      по количеству левых пеналей в этом сезоне,они тоже рекорд поставили. не понимаю,для чего тянуть барселону,когда команда своими силами вполне решать все задачи?

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > msbleff 24 апреля 2016, 16:38

      Я вот только не понимаю, откуда везде такая уверенность, что судьи кого-то тащат, а не просто ошибаются.

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      Рейтинг: +18

      nenene > FCBarcelona1713 27 апреля 2016, 10:11

      ошибаться можно и хоть раз против барсы,а то интересно,ошибаются судьи всегда за барсу.

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > nenene 27 апреля 2016, 13:35

      Да, конечно, против Барсы никогда ошибок не было. Ок.

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      Рейтинг: +5

      samara94 24 апреля 2016, 14:21

      "Это так не ожидано

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      Рейтинг: +80

      Devil56 24 апреля 2016, 14:01

      Не удивлен

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      Рейтинг: +158

      ivan199103 24 апреля 2016, 13:26

      Значит не могут их остановить без нарушения

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 24 апреля 2016, 13:17

      ну раз нарушают много против Барсы, что поделать

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Костя из Барселоны 24 апреля 2016, 14:41

      ахаха. КриРо пробивает пенальти - пеналду, гном и ко - хорошо играют вот и пенальти. аххах убогие малолетние обсерыши барсодрочеры ..)

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > кто там 24 апреля 2016, 17:58

      вася, вася. ты не меняешься. никто и не превозносит их за пробитие пеналей.

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > кто там 24 апреля 2016, 23:37

      Я что-то сказал в сторону Реала или Роналду?

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