«Барселона» поставила рекорд по количеству пробитых пенальти в сезоне

Испанская «Барселона» в матче против «Спортинга» (6:0) сумела забить три гола с пенальти, доведя общее количество ударов с одиннадцатиметровой отметки в этом сезоне до 19-ти. Данное достижение является рекордом Примеры, до этого лишь «Бетису» удавалось заработать 16 нарушений в штрафной площади в сезоне 1986/87.

Напомним, что в прошедшем матче два пенальти забил уругвайский форвард Луис Суарес и один раз с точки удалось отличиться бразильцу Неймару.