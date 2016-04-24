Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Спартака»: «Не удивляйтесь, «футболисты», если будем вас гнобить!»

Фанаты «Спартака»: «Не удивляйтесь, «футболисты», если будем вас гнобить!»

24 апреля 2016, 09:10
16

Фанаты «Спартака» из группировки «Ультра Север» после матча с «Мордовией» (2:2) предъявили претензии клубу за неудовлетворительные результаты и временно отказались от поддержки команды.

«По горячим следам провального по результату на поле, но не на трибуне, резюмируем: фанаты «Спартака» (впрочем, ничего нового) в конце сезона вновь высказали недовольство игрой и поведением команды. Дымовые завесы над полем на протяжении половины первого тайма, резкие и колкие растяжки в адрес игроков, тренеров и руководства клуба, и, самое важное, полный отказ от поддержки, как визуальной, так и звуковой на протяжении всей встречи.

Что характерно, в предыдущие годы во время протестов находились люди, не разделяющие позицию «Фратрии». Сегодня вся Северная трибуна освистывала команду и пела про отсутствие трофеев, прямым текстом озвучивая виновников данного явления. Результатом этого стал разговор после матча без цензур между активными фанатами и «футболистами». Им были предъявлены претензии за поражения, по оставленному баннеру с поздравлением Aliens, по появлению Дзюбы в автобусе и на борту самолета, а также дали понять, что наше поведение зависит полностью от них, будь это поддержка или обструкция, ибо у фанатов пропало желание поддерживать их.

Так что не удивляйтесь, «футболисты», если до конца сезона будем вас гнобить!»

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
narkozanos
1461479076
Только в Спартаке так,отказываются фанаты,винят руководство.
Ответить
Denis SPb
1461481808
Удивительно... Команду лихорадит, многое не получается - это да. Хорошо, не поддерживайте, объявите бойкот. Но зачем же мешать???? Неужели от этого станет лучше???
Ответить
JUVIO
1461482566
Мудачье свинятское
Ответить
koli4ka
1461485395
Хлебом не корми, дай кого нибудь, что нибудь погнобить-это психология СЛАБЫХ...
Ответить
takca
1461485891
Таких активных фанатов надо прямо со стадика на лесоповал из за них нормальные болельщики именно болельщики то есть люди которые любят футбол перестают ходить на стадион.Я лично с 1992 не пропустил ни одного матча Спартака но этих фанатов просто терпеть ненавижу.
Ответить
roman230582
1461488148
Никак не могут смириться ребята со статусом середняков
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1461492782
В незапамятные времена болельщики, бывало, часто плевались во время и после игры, крыли игроков трехэтажным, но никогда не выдвигали любимым командам ультиматумов с требованиями и терпеливо прощали поражения даже завзятым аутсайдерам. И все потому, что ЛЮБИЛИ ФУТБОЛ со всеми его удачами-неудачами. Потом появились фанаты, по сути - самые преданные любители футбола, а по факту - любящие в нем исключительно СЕБЯ во всех сопутствующих проявлениях (вандализм, мордобой, файеры, кричалки, баннеры и проч.). Основой же всему здесь кайф от ощущения силы толпы. Неудивительно, что со временем крыша съехала настолько, что, судя по подобного рода выходкам, фэны решили: "Теперь МЫ - главное и потому "любимые команды" ОБЯЗАНЫ безошибочно и на пределе сил играть лишь так, как, опять же, МЫ того хотим". Игроки же всего-навсего обычные люди со своими проблемами и заморочками. Порой одного желания завоевывать трофеи им мало. Нужен талант, трудолюбие, толковый тренер, а еще поддержка и любовь болельщиков... На Западе, кстати, игроков всегда тепло провожают. Может, потому они и отдаются на поле полностью, что болельщики у них доброжелательные? Ведь какое окружение, такие и игроки, и спорт, и результаты. Вот и выходит, что та же "Фратрия", фактически назначив себя "упАлнАмоченными" требовать («... также дали понять, что наше поведение зависит полностью от них»), малеха рамсы попутала, решив просто добить нелюбимую команду: «... не удивляйтесь, «футболисты», если до конца сезона будем вас гнобить!» ИМХО, разумеется.
Ответить
vladimir63
1461493029
был на матче ! первый раз на стадионе ! сектор А7 ! болелам с трибуны В с начала надо научиться себя вести на стадионе ! и только потом качать свои права ! стадион супер ! а эти идиоты кресла жгут !!! это не болельщики !
Ответить
Denis-72007
1461494462
Пожалуй уже ничего не удивляет-ни поведение "Фратрии",Ни профессионализм тренера,ни игра команды.Остаётся только вопрос-Долго ещё будут продолжаться "банальные вещи?".А болеть за Спартак не перестану-пока жив.
Ответить
Spartak Moscow Official
1461497170
Комментарий удален.
Ответить
Главные новости
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
1
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
3
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Все новости
Все новости
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
3
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
12
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
7
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+