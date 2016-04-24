Фанаты «Спартака»: «Не удивляйтесь, «футболисты», если будем вас гнобить!»

Фанаты «Спартака» из группировки «Ультра Север» после матча с «Мордовией» (2:2) предъявили претензии клубу за неудовлетворительные результаты и временно отказались от поддержки команды.

«По горячим следам провального по результату на поле, но не на трибуне, резюмируем: фанаты «Спартака» (впрочем, ничего нового) в конце сезона вновь высказали недовольство игрой и поведением команды. Дымовые завесы над полем на протяжении половины первого тайма, резкие и колкие растяжки в адрес игроков, тренеров и руководства клуба, и, самое важное, полный отказ от поддержки, как визуальной, так и звуковой на протяжении всей встречи.

Что характерно, в предыдущие годы во время протестов находились люди, не разделяющие позицию «Фратрии». Сегодня вся Северная трибуна освистывала команду и пела про отсутствие трофеев, прямым текстом озвучивая виновников данного явления. Результатом этого стал разговор после матча без цензур между активными фанатами и «футболистами». Им были предъявлены претензии за поражения, по оставленному баннеру с поздравлением Aliens, по появлению Дзюбы в автобусе и на борту самолета, а также дали понять, что наше поведение зависит полностью от них, будь это поддержка или обструкция, ибо у фанатов пропало желание поддерживать их.

Так что не удивляйтесь, «футболисты», если до конца сезона будем вас гнобить!»