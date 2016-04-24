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    Фанаты «Спартака»: «Не удивляйтесь, «футболисты», если будем вас гнобить!»

    Фанаты «Спартака» из группировки «Ультра Север» после матча с «Мордовией» (2:2) предъявили претензии клубу за неудовлетворительные результаты и временно отказались от поддержки команды.

    «По горячим следам провального по результату на поле, но не на трибуне, резюмируем: фанаты «Спартака» (впрочем, ничего нового) в конце сезона вновь высказали недовольство игрой и поведением команды. Дымовые завесы над полем на протяжении половины первого тайма, резкие и колкие растяжки в адрес игроков, тренеров и руководства клуба, и, самое важное, полный отказ от поддержки, как визуальной, так и звуковой на протяжении всей встречи.

    Что характерно, в предыдущие годы во время протестов находились люди, не разделяющие позицию «Фратрии». Сегодня вся Северная трибуна освистывала команду и пела про отсутствие трофеев, прямым текстом озвучивая виновников данного явления. Результатом этого стал разговор после матча без цензур между активными фанатами и «футболистами». Им были предъявлены претензии за поражения, по оставленному баннеру с поздравлением Aliens, по появлению Дзюбы в автобусе и на борту самолета, а также дали понять, что наше поведение зависит полностью от них, будь это поддержка или обструкция, ибо у фанатов пропало желание поддерживать их.

    Так что не удивляйтесь, «футболисты», если до конца сезона будем вас гнобить!»

    Источник: «ВКонтакте»

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    24.04.2016 09:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 апреля 2016, 15:03

      Команда показывает на поле ту игру,которую ей позволяет соперник,а футболисты то,что они умеют делать!

      0
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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official 24 апреля 2016, 14:26

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 24 апреля 2016, 14:10

      Буду симпотизировать спартаку постоянно ))) но игру показывают просто ужас

      0
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      Рейтинг: +31

      Denis-72007 24 апреля 2016, 13:41

      Пожалуй уже ничего не удивляет-ни поведение "Фратрии",Ни профессионализм тренера,ни игра команды.Остаётся только вопрос-Долго ещё будут продолжаться "банальные вещи?".А болеть за Спартак не перестану-пока жив.

      3
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 24 апреля 2016, 13:17

      был на матче ! первый раз на стадионе ! сектор А7 ! болелам с трибуны В с начала надо научиться себя вести на стадионе ! и только потом качать свои права ! стадион супер ! а эти идиоты кресла жгут !!! это не болельщики !

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 24 апреля 2016, 13:13

      В незапамятные времена болельщики, бывало, часто плевались во время и после игры, крыли игроков трехэтажным, но никогда не выдвигали любимым командам ультиматумов с требованиями и терпеливо прощали поражения даже завзятым аутсайдерам. И все потому, что ЛЮБИЛИ ФУТБОЛ со всеми его удачами-неудачами.
      Потом появились фанаты, по сути - самые преданные любители футбола, а по факту - любящие в нем исключительно СЕБЯ во всех сопутствующих проявлениях (вандализм, мордобой, файеры, кричалки, баннеры и проч.). Основой же всему здесь кайф от ощущения силы толпы.
      Неудивительно, что со временем крыша съехала настолько, что, судя по подобного рода выходкам, фэны решили: "Теперь МЫ - главное и потому "любимые команды" ОБЯЗАНЫ безошибочно и на пределе сил играть лишь так, как, опять же, МЫ того хотим".
      Игроки же всего-навсего обычные люди со своими проблемами и заморочками. Порой одного желания завоевывать трофеи им мало. Нужен талант, трудолюбие, толковый тренер, а еще поддержка и любовь болельщиков... На Западе, кстати, игроков всегда тепло провожают. Может, потому они и отдаются на поле полностью, что болельщики у них доброжелательные? Ведь какое окружение, такие и игроки, и спорт, и результаты.
      Вот и выходит, что та же "Фратрия", фактически назначив себя "упАлнАмоченными" требовать («... также дали понять, что наше поведение зависит полностью от них»), малеха рамсы попутала, решив просто добить нелюбимую команду: «... не удивляйтесь, «футболисты», если до конца сезона будем вас гнобить!»
      ИМХО, разумеется.

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > ШарКий вояж в ТуЛузу 24 апреля 2016, 13:30

      Молодец, такой текст забабахал

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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > ШарКий вояж в ТуЛузу 24 апреля 2016, 14:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Печатать не устал, эксперд диванный?

      -5
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 апреля 2016, 11:55

      Никак не могут смириться ребята со статусом середняков

      -3
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      Рейтинг: +76

      takca 24 апреля 2016, 11:18

      Таких активных фанатов надо прямо со стадика на лесоповал из за них нормальные болельщики именно болельщики то есть люди которые любят футбол перестают ходить на стадион.Я лично с 1992 не пропустил ни одного матча Спартака но этих фанатов просто терпеть ненавижу.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > takca 24 апреля 2016, 11:28

      терпеть и ненавидеть- это разные стороны искусства, ну как от любви до ненавести

      -1
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      Рейтинг: +21

      Venya88 > takca 24 апреля 2016, 12:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      тебя в игре Спартака всё устраивает ?

      -4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 11:09

      Хлебом не корми, дай кого нибудь, что нибудь погнобить-это психология СЛАБЫХ...

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 24 апреля 2016, 10:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мудачье свинятское

      -5
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