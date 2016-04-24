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    Аленичев: «Мое будущее в «Спартаке»? Провоцируете меня?»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев с улыбкой отреагировал на неудобный вопрос в свой адрес после ничьи с «Мордовией» (2:2).

    – Текущие кадровые проблемы «Спартака» понятны. Но ничья с соперником на своем поле, стоящем на вылет... Не считаете, что текущая команда себя изжила?

    – Перестановки, конечно же, нужны. Требуется усиление. Я говорю банальные вещи, о которых вы не хуже меня знаете. Но сейчас в нашем распоряжении есть те, кого вы видите: кто выходит в стартовом составе и остается в запасе. Других у нас нет. Изжила ли себя команда? В ближайшее время крайне необходимо сделать изменения в составе, и они будут! Нужно определиться, с кем идти дальше, и какой вектор развития будет вообще у этой команды. После окончания сезона нам над всем этим нужно очень серьезно подумать. Я понимаю реакцию болельщиков.

    – А вы уверены, что по окончании сезона пойдете дальше вместе с командой?

    – Провоцируете меня? – с улыбкой переспросил Аленичев.

    – Какое отношение этот вопрос имеет к игре? – вмешался пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг. – Или вы считаете, что Дмитрий Анатольевич должен сейчас подать в отставку? Прошу всех: вопросы только в рамках сегодняшнего матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2016 06:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11

      СпартачОк))) 24 апреля 2016, 13:00

      Кто-нибудь, верните Карпина, пожалуйста!!!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 апреля 2016, 12:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не. проецируем, куда-нибудь в Армавир.

      -4
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 апреля 2016, 09:10

      Свежая кровь- это убрать федуна. Пока он со спартаком-не будет команде удачи

      1
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      Рейтинг: +6613

      maior-60 24 апреля 2016, 08:38

      Свежая кровь нужна. Кроме Промеса остальные явно не тянут на уровень Премер-лиги и еврокубков.

      2
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      Рейтинг: +27

      ntaram 24 апреля 2016, 07:31

      Крепись коуч ...

      3
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