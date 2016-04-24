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    Дмитрий Комбаров: «Встретились с фанатами на трибуне. Их точка кипения очень близка»

    Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о встрече с болельщиками после матча 25-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).

    «Точка кипения болельщиков очень близка. Сегодня встретились на трибуне. Они хотели, чтобы мы были ближе к ним, больше с ними общались.

    Высказали свое мнение по инциденту с баннером в Питере, и что Дзюба с нами летел в Москву. Спрашивали, что происходит с командой.

    Они переживают за «Спартак», и мы тоже. Надеюсь, что мы станем ближе друг к другу и вместе выберемся из этой тяжeлой ситуации», – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.04.2016 00:38
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 24 апреля 2016, 08:13

      Фанаты:"Играли с Комбаровыми во дворе, всухую накидали им полную авоську"

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 24 апреля 2016, 02:37

      Когда-же всё-таки выберетесь, ни конца, ни края уже не видно, мрак сплошной, а не игра

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 апреля 2016, 01:15

      ЛУЧШЕ НАУЧИТЕСЬ ИГРАТЬ

      2
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