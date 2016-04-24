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    Мостовой: «До конца сезона вряд ли будут какие-то решения относительно тренеров «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал исход матча 25-го тура РФПЛ против «Мордовии» (2:2).

    «Нужно говорить не об игре, а о результате. Он для москвичей неудачный. Не ожидал, что «Спартак» сможет сыграть вничью с «Мордовией» дома. На протяжении всего сезона команда выступает нестабильно и неуверенно. До конца чемпионата вряд ли будут какие-то решения относительно тренерского штаба «красно-белых».

    Для того, чтобы играть в еврокубках, нужно входить в первую пятерку. «Спартак» сейчас отстает от «Краснодара» на пять очков. Думаю, подопечные Дмитрия Аленичева еще смогут побороться за Европу», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 00:14
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