Рейнгольд: «С такой игрой «Спартаку» в Лиге Европы делать нечего»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

«С такой игрой, которую показывает московский клуб, в Лиге Европы делать нечего. В ответе за это все руководство клуба во главе с Леонидом Федуном. Аленичев здесь ни при чем, потому что для достижения результатов нужно тратиться и покупать игроков на все позиции. «Спартак» этого не сделал», – сказал Рейнгольд.