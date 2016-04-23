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  • Рейнгольд: «С такой игрой «Спартаку» в Лиге Европы делать нечего»

Рейнгольд: «С такой игрой «Спартаку» в Лиге Европы делать нечего»

23 апреля 2016, 21:44
11

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

«С такой игрой, которую показывает московский клуб, в Лиге Европы делать нечего. В ответе за это все руководство клуба во главе с Леонидом Федуном. Аленичев здесь ни при чем, потому что для достижения результатов нужно тратиться и покупать игроков на все позиции. «Спартак» этого не сделал», – сказал Рейнгольд.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (11)
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fakel-vrn
1461439606
в лиге европы и без спартака найдетса кому поиграть)
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slavа0508
1461441756
Так вот в чём беда сейчас в нашем футболе только Зенит может покупать стоящих игроков с которыми можно в европу,,да и и то это он делает за счёт государства по сути залезая в карман к каждому кто платит налоги в этой стране
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СЛАВА 81
1461444084
Карпин и с этим составом выигрывал 2-3 место
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Ромарио1981
1461448264
Видимо прав чувак.Обидно но прав.
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fakel-vrn
1461448488
А они и не собирались в лиге европы играть...аленичев еще в начале сезона сказал, что готовятся к лиге чемпионов с таким мощным нападением
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sprint5
1461467108
и игроков привозили и тренеров меняли ну и что
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vladimir-7
1461476278
С такой игрой,которую показывает Спартак, в ЛЕ делать нечего, ему и в премьер- лиге России делать нечего.
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Zeff
1461489158
Пора Спартаку в чистилище (ФНЛ), года на 2-3.
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