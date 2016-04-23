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Созин: «Разве в неудачах «Спартака» виноват Федун?»

23 апреля 2016, 21:36
6

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неудачах «Спартака» в последнее время, отметив, что владелец клуба Леонид Федун не является причиной всех бед.

«Спартак» опять пролетел мимо трофеев и Лиги чемпионов. Уже сейчас звучат недовольные голоса, к которым за эти годы все привыкли. Снова критикуют Федуна. По мнению большинства, он виноват во всех неудачах «Спартака».

Стараюсь понять, в чем упущение Федуна, но понять критиков не могу. Давайте по порядку – славное прошлое, армия болельщиков, одна из лучших детско-юношеских академий в наличии имеются. Собственным воспитанникам все условия для роста созданы: наряду с турниром молодежных составов, «Спартак-2» играет на серьезном уровне в ФНЛ. Но ни один из молодых футболистов так и не заблистал в составе главной команды. Вдобавок к этому «Спартак» каждый раз промахивается с селекцией на рынке. Возникает вопрос: разве в этом виноват Федун?!», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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multiscan
1461436940
Федун не причина всех бед "Спартака", а, на мой взгляд только одной: дяденька наигрался в живые игрушки под названием - футболисты!
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hjvfybcn
1461439735
А кто меняет тренеров как перчатки? Армия болел??? Как владелец он имеет отношение к неудачам команды!
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Вомбат
1461441586
"Стараюсь понять, в чем упущение Федуна, но понять критиков не могу." Ну ты убогий, эксперт. Считать умеешь? Посчитай сколько тренеров хороших и разных поменял Федун за 10 лет. Посчитал? А теперь сравни с Зенитом, ЦСКА или Краснодаром. Не хочешь, сравни с Барселоной, Баварией и Реалом.
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serppion
1461498562
Нет, Пушкин виноват. Александр Сергеевич.
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diadushka
1461499796
хорошо не сказал: "а разве у спартака есть неудачи?"
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