Созин: «Разве в неудачах «Спартака» виноват Федун?»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о неудачах «Спартака» в последнее время, отметив, что владелец клуба Леонид Федун не является причиной всех бед.

«Спартак» опять пролетел мимо трофеев и Лиги чемпионов. Уже сейчас звучат недовольные голоса, к которым за эти годы все привыкли. Снова критикуют Федуна. По мнению большинства, он виноват во всех неудачах «Спартака».

Стараюсь понять, в чем упущение Федуна, но понять критиков не могу. Давайте по порядку – славное прошлое, армия болельщиков, одна из лучших детско-юношеских академий в наличии имеются. Собственным воспитанникам все условия для роста созданы: наряду с турниром молодежных составов, «Спартак-2» играет на серьезном уровне в ФНЛ. Но ни один из молодых футболистов так и не заблистал в составе главной команды. Вдобавок к этому «Спартак» каждый раз промахивается с селекцией на рынке. Возникает вопрос: разве в этом виноват Федун?!», – сказал Созин.