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    Раньери: «Игроки «Лестера» верят в чемпионство»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мнением о турнирных перспективах команды в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент «лисы» возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

    «Возможное чемпионство АПЛ? Я общался с игроками. Мы верим в возможность этого. Всегда верю в чудеса, ведь я позитивный человек и оптимист. Если «Тоттенхэм» выиграет оставшиеся четыре матча и обойдет нас, то я просто поздравлю их. Но есть уверенность, что и мы можем выиграть свои четыре встречи», – сказал Раньери.

    Источник: The Guardian

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    23.04.2016 20:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 24 апреля 2016, 08:01

      Лучше давайте ВЫ!!! Чем шпоры!!
      У шпор ещё шансов 5-10 таких будет за 100 лет!!А у Вас 1-2!!

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