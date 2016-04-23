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    Агент: «По Селихову есть предложения от российских топ-клубов»

    Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы голкипера «Амкара» Александра Селихова, заявил, что к его клиенту проявляют интерес российские топ-клубы.

    «По нему есть предложения из России из топ-команд, но об этом пока рано говорить. Из Европы напрямую не обращались, надо спрашивать клуб, но на нас никто не выходил.

    Скачок Селихова – это его большая заслуга, через многое прошел, много было разных камней преткновения, он все это переборол. Надо отдать должное тренеру по вратарям «Амкара», что поверили в него. Дали шанс, который он использовал. Мы все прекрасно знали еще два года назад, что он – вратарь топ-класса», – сказал Банатин.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2016 19:27
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