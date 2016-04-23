Азар забил в АПЛ впервые с мая прошлого года

Полузащитник «Челси» Эден Азар, отличившийся в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1, второй тайм), прервал свою безголевую серию в чемпионате, насчитывавшую 29 игр.

Последний гол бельгийца в Премьер-лиге датирован третьим мая 2015-го года. Тогда хавбеку удалось поразить ворота «Кристал Пэлас» (1:0), принеся своей команде победу.

До сегодняшнего поединка, Азар в нынешнем сезоне принял участие в 26-ти играх АПЛ, записав на свой счет три результативные передачи.