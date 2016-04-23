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    Азар забил в АПЛ впервые с мая прошлого года

    Полузащитник «Челси» Эден Азар, отличившийся в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:1, второй тайм), прервал свою безголевую серию в чемпионате, насчитывавшую 29 игр.

    Последний гол бельгийца в Премьер-лиге датирован третьим мая 2015-го года. Тогда хавбеку удалось поразить ворота «Кристал Пэлас» (1:0), принеся своей команде победу.

    До сегодняшнего поединка, Азар в нынешнем сезоне принял участие в 26-ти играх АПЛ, записав на свой счет три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 18:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      daniktikhonov 23 апреля 2016, 18:24

      а гол с пенальти месяц назад?)

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