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    «Спартак» – «Мордовия». Все голы

    В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» и «Мордовия» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Самодин, 42

    1:1 – Боккетти, 48

    2:1 – Промес, 58

    2:2 – Луценко, 62

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 19:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +80

      СК 25 апреля 2016, 14:36

      Луценко - красавчик!

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 24 апреля 2016, 12:15

      Я, как болела Зенита , всё время *уесососил Спартак, но сейчас мне его немного жалко(( Я бы не хотел, чтобы чтобы клуб развалился из-за руководителей-самодуров. Не могу представить себе Зенит в чемпе , без главного оппонента.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 24 апреля 2016, 08:23

      Все как в сказках братьев Гримм, чем дальше , тем страшнее.

      0
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 23 апреля 2016, 23:12

      За то как же REDWITE хорошо кукарекал про зенит... мммм....

      2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 23 апреля 2016, 21:42

      Ожидаемая ничья

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 апреля 2016, 21:30

      спартак-мордовия игра равных по силе середняков. счет по игре.

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > ljrljr0505 23 апреля 2016, 23:06

      Ахахах,а где же поросята,которые хрюкают о прошлом Спартака ?????

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 23 апреля 2016, 21:05

      Где диктор и его скулёжь по поводу того, что Спартак опять засудили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      navalkin77 23 апреля 2016, 20:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru

      -4
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      Рейтинг: +193

      westerose 23 апреля 2016, 20:28

      эх спартак, спартак...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 23 апреля 2016, 20:17

      Луценко тащит мордву

      0
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