«Спартак» – «Мордовия». Все голы

Луценко - красавчик!
В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» и «Мордовия» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Самодин, 42
1:1 – Боккетти, 48
2:1 – Промес, 58
2:2 – Луценко, 62
В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» и «Мордовия» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Самодин, 42
1:1 – Боккетти, 48
2:1 – Промес, 58
2:2 – Луценко, 62
Луценко - красавчик!
Я, как болела Зенита , всё время *уесососил Спартак, но сейчас мне его немного жалко(( Я бы не хотел, чтобы чтобы клуб развалился из-за руководителей-самодуров. Не могу представить себе Зенит в чемпе , без главного оппонента.
Все как в сказках братьев Гримм, чем дальше , тем страшнее.
За то как же REDWITE хорошо кукарекал про зенит... мммм....
Ожидаемая ничья
спартак-мордовия игра равных по силе середняков. счет по игре.
Ахахах,а где же поросята,которые хрюкают о прошлом Спартака ?????
Где диктор и его скулёжь по поводу того, что Спартак опять засудили?
Луценко тащит мордву