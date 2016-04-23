«Спартак» – «Мордовия». Все голы

В матче 25-го тура РФПЛ «Спартак» и «Мордовия» сыграли вничью со счетом 2:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

0:1 – Самодин, 42

1:1 – Боккетти, 48

2:1 – Промес, 58

2:2 – Луценко, 62