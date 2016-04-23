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    Ребров: «В частой смене тренеров «Спартака» ничего хорошего нет»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров выразил мнение, что частая смена тренерского штаба в московском клубе носит отрицательный характер.

    – Смена тренеров, которая происходит в «Спартаке» почти каждый сезон, на вас лично как-то влияет?

    – Думаю, не только на меня. Ведь всякий раз приходится привыкать к новому человеку, его требованиям, взглядам на игру, тренировочному процессу. Так что ничего хорошего в частой смене тренерского штаба нет. Спросите любого футболиста, и он ответит то же самое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 15:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 апреля 2016, 19:32

      Скажи лучше, кто сегодня извиняться будет.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 23 апреля 2016, 16:07

      Хватит менять тренеров, меняйте зажравшихся игроков.

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