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    Горлукович: «Мордовии» пообещали выплатить зарплату? «Спартак» опять ждут проблемы»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович отметил, что болельщикам красно-белых стоит молиться на полузащитника Квинси Промеса, который по мнению специалиста второй сезон тянет команду за собой. Кроме того, Горлукович в шутку высказался относительно той информации, что игрокам «Мордовии» пообещали выплатить долги по зарплате накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Спартака», заявив. что московскому клубу теперь стоит ожидать проблем.

    – Промес – светлое пятно в нынешнем «Спартаке». Второй сезон он тянет команду за собой. На него надо молиться. Вот давайте на него и помолимся сегодня. Может это поможет красно-белым победить. Если же он уйдет летом, то это будет катастрофа. Хотя парня понять можно, он хочет играть в еврокубках и выигрывать трофеи.

    – «Мордовии», кстати, обещают выплатить зарплату, которую футболисты ждут несколько месяцев.

    – Эх, значит, опять проблемы будут у «Спартака». Можно как-то попросить задержать им выплату? Тогда москвичам будет полегче (смеется). Если серьезно, то очень хочется увидеть победу «Спартака», бедные болельщики уже устали смотреть на то безобразие, что творится на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 15:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3795

      serppion 24 апреля 2016, 01:52

      В Спартаке нужно всё менять - Федуна, тренера, почти всех игроков. На настоящих "спартачей" тянут только Промес и болельщики. Жалко их.

      0
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 23 апреля 2016, 15:55

      Да не должны уж проиграть

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 23 апреля 2016, 15:33

      Сергей был классным защитником, с ним никто никогда не конфликтовал на поле. Я помню как в каком-то матче комментатор сказал: " Горлукович ласково посмотрел на соперника..."

      3
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      Рейтинг: +579

      lange 23 апреля 2016, 15:31

      Есть борщ и молиться на Промеса- вот все, что остается кб

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > lange 23 апреля 2016, 17:07

      Борщ зелёный? Уже весна...

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