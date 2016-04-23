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    Бубнов: «Руководство «Спартака» доносит до игроков, что в борьбе за еврокубки еще не все потеряно»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов накануне матча 25-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Мордовией» сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, москвичи одержат победу со счетом 3:1.

    «После тяжелого поражения от «Зенита» тренерский штаб «Спартака» постарался донести до игроков мысль, что не все еще потеряно в плане борьбы за еврозону. Очки как воздух нужны обеим командам, но красно-белые мощнее в передней линии и постараются реабилитироваться перед своими болельщиками», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    23.04.2016 15:06
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 апреля 2016, 17:29

      Уже расписали?

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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 апреля 2016, 15:12

      а кто доносит до Бубнова??? ветром надуло???

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