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    Тохир намерен продать «Интер» в ближайшие несколько лет

    Владелец «Интера» Эрик Тохир намерен продать миланский клуб в течении нескольких ближайших лет. Этим летом 20% акций «нерадзурри» собирается приобрести конгломерат Suning Commerce Group, владеющий также китайским «Цзянсу Сунин». Полностью выкупить сине-черных у Тохира конгломерат может в последующие два-три года.

    Индонезийский бизнесмен не доволен, что «Интеру» никак не удается возобновить выступления в Лиге чемпионов. Кроме того, Тохира перестала устраивать жизнь в Италии.

    Напомним, последний финансовый год для миланцев стал весьма убыточным: клуб потерял 140 миллионов евро. Отмечается, что Тохир может «заменить» «Интер» на «Фулхэм», выступающий нынче в Чемпионшипе.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.04.2016 13:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 апреля 2016, 15:49

      А чего он ждал с таким то составом? там ни одного игрока топ уровня...

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 15:33

      Предложите интер газпрому,-для них убыток 140 лямов, так пыль для пылесоса...

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