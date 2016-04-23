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    Сафонов считает, что «Крылья Советов» добьются домашней победы над «Уралом»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что «Крылья Советов» смогут добиться домашней победы над «Уралом» в сегодняшнем поединке 25-го тура РФПЛ.

    «Крылья» играют дома, поэтому им будет немного проще одержать победу. Тем более команда будет стараться всеми способами избежать переходных игр и не вылететь из Премьер-лиги. Думаю, они не упустят такой момент», – сказал Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 23 апреля 2016, 14:52

      Я тоже так думаю. Да и в последнее время у Урала игра совсем не идёт

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