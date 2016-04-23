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    «Рубин» сыграет с «Тереком» в форме с ретро-эмблемой

    «Рубин» сыграет в поединке 25-го тура РФПЛ с «Тереком» в не совсем привычной форме – с ретро-эмблемой «Спортклуб Рубин» на груди.

    «Эмблема с ракетой на фоне кольца, в которой угадывается авиационная тематика – первая официальная эмблема клуба, которая появилась в сезоне 1980 года. В сезоне 1980 года ракета на эмблеме была белой, однако вскоре поменяла цвет на красный. В начале 80-х годов на кольце появилась надпись «Спортклуб Рубин». В этом виде эмблема просуществовала до 1991 года, однако известно, что, начиная с 1982 года в чемпионатах СССР на футболках «Рубина» эмблема вновь не изображалась», – говорится в официальном сообщение казанского клуба.

    Напомним, 20-го апреля «Рубин» отпраздновал свое 58-летие. Игра с «Тереком» состоится сегодня и начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: ФК «Рубин»

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    23.04.2016 12:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11227

      alp 23 апреля 2016, 13:41

      пусть рубину вернут старую эмблему.. современная.... простите, но это какая то жестяная жесть...... помесь дракона с петушком в штанишках....

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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 23 апреля 2016, 13:26

      круче нынешнего)

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