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    Белоус: «При нынешних долгах «Ростов» не сможет играть в Лиге чемпионов»

    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус не уверен в том, что у команды есть будущее в Европе при наличии сложившихся финансовых проблем.

    — Думаю, Бердыев нашел нужные слова, и объяснил: какие бы финансовые проблемы не были, сейчас важен только результат. Если команда финиширует на самом верху, у каждого из игроков будет прекрасный шанс уйти в другой более статусный клуб. Команда, конечно, может выйти и в Лигу чемпионов, но надо пройти лицензирование. А я сомневаюсь, что «Ростов» его пройдет, при нынешних долгах клуба.

    Будет команда распродана или нет, во многом зависит от Бердыева. Ведь непонятно, останется он или уйдет.

    — Если команда выиграет чемпионат, ситуация с финансированием изменится?

    — Проработав год в «Ростове», выслушав массу всяких обещаний и косвенно зная, как сейчас все происходит, я, честно сказать, в это не особо верю. С момента моего ухода изменилось не так уж и много. Из инсайдерских источников я знаю, что до исправления финансовой ситуации еще очень далеко.

    Клубу необходим частный владелец, чтобы все наладилось. Бюджетных денег не хватает. Когда появится частный владелец, будет ритмичное финансирование, все придет в норму. Пока же у клуба финансово искаженная организационная система.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.04.2016 12:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 12:31

      Жизнь состоит из этапов-сначало чемп выиграем,а спонсоры на ЛЧ поднянутся, Ростов же не деревня...

      2
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 23 апреля 2016, 12:25

      Juriy Belousu nuzhno zatknut rot, chtobi on ne demoralizoval komandu Rostov pered vazhnimi igrami.

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