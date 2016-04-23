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    Глушаков: «Будущее у «Спартака» есть»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о вчерашнем матче молодежного первенства между дублерами красно-белых и «Мордовии» (4:0). Напомним, что хавбек вышел на матч с капитанской повязкой.

    – В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

    – Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса.

    – Против молодежи непривычно было играть?

    – В любом матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать.

    – Молодые спартаковцы равнялись на вас?

    – Все нормально, где-то подсказывал.

    – Кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

    – Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 10:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 23 апреля 2016, 13:14

      Согласен с предыдущим комментарием))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 23 апреля 2016, 12:51

      У спартака есть прошлое и будущее, вот только настоящего у него нет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 23 апреля 2016, 12:13

      у команды есть будущее, когда у команды есть свое настоящее и прошлое, когда есть молодежь своя, доморощенная, а не пришлые за длинным рублем посредственности. Вот у Краснодара есть будущее потому что там с малых лет игроков воспитывают...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 апреля 2016, 11:44

      Будущее есть школа у Спартака хорошая ,вот только отношение к молодым футболистом хорошего нет !

      6
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      Рейтинг: +8

      ETerno 23 апреля 2016, 11:03

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 23 апреля 2016, 10:55

      скорее он ровнялся, чтоб играть как они)) ибо слабоват

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 23 апреля 2016, 10:29

      (нет)

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 23 апреля 2016, 10:24

      Будущее может и есть,но без 60% игроков,которые сейчас в основе

      6
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