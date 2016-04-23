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    Агент: «Широков всю жизнь переживал за ЦСКА»

    Футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал отсутствие игровой практики у его клиента Романа Широкова, который потерял место в основе ЦСКА.

    – Все смешалось: Широков говорил, что родственники болели за «Спартак», и потому он перешел туда. А перейдя в ЦСКА, вдруг заявил, что вернулся домой. Так где ориентиры?

    – Да, за «Спартак» болел его отец и по сей день болеют друзья. Папа возил его на матчи «Спартака», это правда. А сам Широков не болел за красно-белых. Он воспитанник ЦСКА и всю жизнь переживал за армейцев.

    – И если Роман сейчас попросится в самолет «Спартака», а его возьмут, надо принять как должное.

    – А что тут ненормального? В этом нет ничего зазорного, если, конечно, нет других рейсов в ближайшее время. Есть ведь еще и корпоративная этика. Не надо принимать сторону людей, которые с трибун оголтело орут непонятно что.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 07:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 23 апреля 2016, 14:01

      это фанаты разных клубов дерутся между собой, а для игроков игроки других клубов - коллеги.а фанаты - дебилы, а (в свое время Широков просто озвучил то, что все они думают).

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 13:37

      всю жизнь широков играя против цска болел за цска))...чтож ему еще остается говорить))

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 апреля 2016, 11:38

      Лет через 5 когда его будут брать только в амкар или терек, будет говорить всю жизнь мечтал там поиграть))) лицемеришка)

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      Рейтинг: -58

      Nohco > diadushka 23 апреля 2016, 13:14

      А чем тебе Терек неугодил?

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 23 апреля 2016, 10:30

      Пора Роме карьеру заканчивать, иначе насмешек не избежать (к сожалению люди у нас помнют только плохое, хорошее почему то быстро забывают)

      2
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 апреля 2016, 10:25

      Это уже даже не смешно... Знакомое правило: куда бы не перешёл, говорить, что чуть ли не с детства мечтал. Пластинка уже заезжена - дальше некуда.

      3
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 23 апреля 2016, 10:15

      интересные слова

      0
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      Рейтинг: +34

      reg57 23 апреля 2016, 10:07

      ахаха...Рома, Рома... что еще услышим интересного про тебя))

      0
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 23 апреля 2016, 09:49

      Ну ну!

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 апреля 2016, 09:44

      А за Краснодар он с детства не болеет?

      2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 апреля 2016, 09:43

      Ну прямо до слез)))))) аха-ха

      -3
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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 23 апреля 2016, 10:30

      поплачь поплачь) еще долга плакать придется

      2
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