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    Терехин: «Динамо» будет сложно что-то противопоставить команде Слуцкого»

    Известный в прошлом футболист Олег Терехин считает ЦСКА очевидным фаворитом в дерби с «Динамо». Напомним, что московские команды сыграют завтра, 24 апреля, в рамках 25-го тура РФПЛ.

    «ЦСКА – однозначно фаворит дерби. Армейцы и «Краснодар» обыграли в Кубке, и «Локомотив» должны были в концовке дожимать. Так что «Динамо» будет сложно что-то противопоставить команде Слуцкого.

    Шансы есть всегда. Скорее нет просвета – в игре бело-голубых. Но на ЦСКА, надеюсь, настроятся. Хотя бы бегать начнут. Сейчас половина бегает, а половина… Особенно те, кто выходит на замену, пешком ходят. Непонятно, что у них в головах», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.04.2016 06:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +459

      sour12 24 апреля 2016, 17:35

      это дерби, так что всё равно матч будет напряжённый.

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      Рейтинг: +40

      Omanid87 24 апреля 2016, 09:56

      Интересный матч

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 24 апреля 2016, 07:31

      Динамо будет ставить автобус

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      Рейтинг: +213

      nik_59 23 апреля 2016, 09:39

      Может забегают!

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