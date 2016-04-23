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Генич: «Сейчас на тренировках «Спартака» лучший – Титов»

23 апреля 2016, 00:44
19

Комментатор Константин Генич поделился своими размышлениями о проблемах «Спартака».

«Я неоднократно общался и с Аленичевым, и с Титовым. Когда ты смотришь на неудачную игру «Спартака» по телевизору, не будучи тренером этой команды, тебе кажется, что ты можешь все исправить. Просто необходимо дать игрокам правильные рекомендации, направить их и объяснить, что нужно делать, а что – нет.

Словом, нужно только окунуться в тренерский процесс, и все автоматически наладится. Но оказавшись внутри, ты понимаешь, что проблем намного больше. И как только начинаешь тянуть за одну нитку – рвется с другой стороны. А если тянешь с противоположного края – не выдерживает то место, которое ты только что сшил», – сказал Генич.

По его словам, общий уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует требованиям тренеров.

«Помните, как все смеялись, когда приезжал Лаудруп и был лучшим на тренировках? Сейчас та же ситуация с Титовым. И, насколько я понимаю, тренерский штаб немного разочаровался в уровне некоторых игроков.

Потому что самые простые и банальные требования, которые предъявлялись в «Спартаке» Романцева, нынешние футболисты выполнить не могут. В результате тренировочный процесс приходится корректировать, исходя из возможностей игроков. А они, как выясняются, не самые большие», – сказал Генич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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mgordeev
1461364580
Вот утомили меня все эти парни. Из интервью следует, что текущий уровень игроков не соответствует ожиданиям Аленичева. Я уж не говорю про лицемерие, в сентябре-устраивал, лицемерие - синоним Аленичева. Так вот, если тренер работает - игроки прогрессируют. За время работы Дмитрия Анатольевича практически все спартаковцы потеряли место в сборной. Тут на справа опрос - кто виноват в проблемах Спартака. "Выигрывает" Федун. Его вина, что повелся на увещевания безмозглых фанатов и нанял дилетанта, лицемера и непрофессионала. А мог нанять Тренера. Аленичев даже провальнее Якина.
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Parham
1461378537
Надо что-то другое менять, а не "Аленичевых"!!!
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Cyberdiver
1461388655
Не в тренере дело! Унаи Эмери - это доказал на следующий сезон в Испании! Дело в поколении "безхребетных" игроков, нет умных игроков, нет лидеров и победителей. Они в комфорте, у них все чудесно, зарплата идет, зачем бежать быстрее, прыгать выше, бить сильнее!? Выгнать? Дык у него контракт, все честно, все юридически. Это поколение никогда не выигрывало и не видело побед, потому что они так привыкли! Поймите!
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diadushka
1461403571
Хорошо хоть не Романцев лучший на тренировках спартака)))
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