Генич: «Сейчас на тренировках «Спартака» лучший – Титов»

Комментатор Константин Генич поделился своими размышлениями о проблемах «Спартака».

«Я неоднократно общался и с Аленичевым, и с Титовым. Когда ты смотришь на неудачную игру «Спартака» по телевизору, не будучи тренером этой команды, тебе кажется, что ты можешь все исправить. Просто необходимо дать игрокам правильные рекомендации, направить их и объяснить, что нужно делать, а что – нет.

Словом, нужно только окунуться в тренерский процесс, и все автоматически наладится. Но оказавшись внутри, ты понимаешь, что проблем намного больше. И как только начинаешь тянуть за одну нитку – рвется с другой стороны. А если тянешь с противоположного края – не выдерживает то место, которое ты только что сшил», – сказал Генич.

По его словам, общий уровень некоторых футболистов «Спартака» не соответствует требованиям тренеров.

«Помните, как все смеялись, когда приезжал Лаудруп и был лучшим на тренировках? Сейчас та же ситуация с Титовым. И, насколько я понимаю, тренерский штаб немного разочаровался в уровне некоторых игроков.

Потому что самые простые и банальные требования, которые предъявлялись в «Спартаке» Романцева, нынешние футболисты выполнить не могут. В результате тренировочный процесс приходится корректировать, исходя из возможностей игроков. А они, как выясняются, не самые большие», – сказал Генич.