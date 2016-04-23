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    Клопп: «Травма Ориги серьезна, но мы сделаем все возможное»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии Дивока Ориги, который получил повреждение в матче против «Эвертона» (4:0).

    «Травма серьезна, но мы сделаем все возможное. Я достаточно долго работаю в футболе, чтобы понимать, что все мы разные.

    Давным-давно у меня было повреждение передней крестообразной связки, но я вышел на поле уже через четыре месяца. Никто не мог поверить, что я здоров, но я не испытывал никаких проблем.

    Зачем говорить, что сезон для Ориги закончен, когда мы верим, что он еще сможет сыграть?», – сказал Клопп.

    Источник: talkSPORT

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    23.04.2016 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 23 апреля 2016, 13:11

      Да всё, финал сезона без без него будет(((

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