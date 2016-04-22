Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «У «Спартака» нет игры. Этот сезон команда уже провалила»

Червиченко: «У «Спартака» нет игры. Этот сезон команда уже провалила»

22 апреля 2016, 22:24
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Спартак» в еврокубки уже не попадет. У команды Дмитрия Аленичева не очень сложный график, но даже победа во всех матчах не гарантирует попадания в Европу. На пятом месте идет «Краснодар», и теоретически москвичи могут с ними побороться, но в это слабо верится.

У «Спартака» нет самого главного – игры. Спартаковцы бьются и убиваются только в конкретных матчах. Каждая игра не похожа на предыдущие, ни по отдаче, ни по креативу, ни по результату. Можно сказать, что этот сезон «Спартак» уже провалил.

Любой сезон, в котором команда не попадает в тройку в чемпионате и не доходит до полуфинала Кубка России, можно считать потерянным», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1461353624
и, примерно так, каждый год, на протяжении 15 лет ))))
Ответить
VVM1964
1461356069
" ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА "
Ответить
fakel-vrn
1461359948
давно заметил, как червиченко неравнодушен к аленичеву.... всего его интервью насчет спартака при алейничеве выглядят мягко говоря не добрыми).... чтото между ними нетак.... нельзя быть таким...разбирайся со своим клубом... там без тебя както справятся.... ну если так болеешь за спартак..дай дельный совет.. а не злорадствуй!
Ответить
СЛАВА 81
1461361961
Надо дать Аленичеву провалить второй сезон.
Ответить
sprint5
1461373192
поменьше советов
Ответить
zeni
1461391078
И так УЖЕ 13 лет!!
Ответить
REDWHITE_
1461393879
а вот и трупный червяк вылез
Ответить
vladimir-7
1461400061
В РФС и РФПЛ сейчас мало спартаковских людей, способных вытаскивать Спартак на вершину чемпионата, как это было раньше.
Ответить
Каратель помойников
1461407466
а не червиченко спартак развалил?а теперь тут квакает лучше бы спрятался куда подальше от журналистов да мозгом не пердел
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
3
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
2
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Все новости
Все новости
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
4
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
5
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
11
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
2
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
4
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
3
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
3
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
6
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
11
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
5
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
3
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
7
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+