Червиченко: «У «Спартака» нет игры. Этот сезон команда уже провалила»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Спартак» в еврокубки уже не попадет. У команды Дмитрия Аленичева не очень сложный график, но даже победа во всех матчах не гарантирует попадания в Европу. На пятом месте идет «Краснодар», и теоретически москвичи могут с ними побороться, но в это слабо верится.

У «Спартака» нет самого главного – игры. Спартаковцы бьются и убиваются только в конкретных матчах. Каждая игра не похожа на предыдущие, ни по отдаче, ни по креативу, ни по результату. Можно сказать, что этот сезон «Спартак» уже провалил.

Любой сезон, в котором команда не попадает в тройку в чемпионате и не доходит до полуфинала Кубка России, можно считать потерянным», – сказал Червиченко.