Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «У «Спартака» нет игры. Этот сезон команда уже провалила»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру команды в нынешнем сезоне.

    «В этом сезоне «Спартак» в еврокубки уже не попадет. У команды Дмитрия Аленичева не очень сложный график, но даже победа во всех матчах не гарантирует попадания в Европу. На пятом месте идет «Краснодар», и теоретически москвичи могут с ними побороться, но в это слабо верится.

    У «Спартака» нет самого главного – игры. Спартаковцы бьются и убиваются только в конкретных матчах. Каждая игра не похожа на предыдущие, ни по отдаче, ни по креативу, ни по результату. Можно сказать, что этот сезон «Спартак» уже провалил.

    Любой сезон, в котором команда не попадает в тройку в чемпионате и не доходит до полуфинала Кубка России, можно считать потерянным», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 23 апреля 2016, 13:31

      а не червиченко спартак развалил?а теперь тут квакает
      лучше бы спрятался куда подальше от журналистов да мозгом не пердел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 апреля 2016, 11:27

      В РФС и РФПЛ сейчас мало спартаковских людей, способных вытаскивать
      Спартак на вершину чемпионата, как это было раньше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 23 апреля 2016, 09:44

      а вот и трупный червяк вылез

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 23 апреля 2016, 08:57

      И так УЖЕ 13 лет!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 апреля 2016, 03:59

      поменьше советов

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 апреля 2016, 00:52

      Надо дать Аленичеву провалить второй сезон.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 23 апреля 2016, 00:19

      давно заметил, как червиченко неравнодушен к аленичеву.... всего его интервью насчет спартака при алейничеве выглядят мягко говоря не добрыми).... чтото между ними нетак.... нельзя быть таким...разбирайся со своим клубом... там без тебя както справятся.... ну если так болеешь за спартак..дай дельный совет.. а не злорадствуй!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:33

      и, примерно так, каждый год, на протяжении 15 лет ))))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11