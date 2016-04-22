Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Без Варди наша стратегия будет другой»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал дисквалификацию нападающего Джейми Варди. Футболист пропустит матч 35-го тура АПЛ против «Суонси» из-за удаления в игре с «Вест Хэмом» (2:2).

    «Мы знаем, что его не будет в одном матче. Он не был счастлив, но с радостью тренировался. Мы знаем правила дисквалификации и сосредоточены на своей игре, нет проблем. Все нормально, и мы думаем о следующей встрече.

    Я не хочу тратить свою энергию на это, я сфокусирован на «Суонси».

    Нам придется что-то изменить. Без Варди наша стратегия будет другой, но нужно дождаться воскресенья», – сказал Раньери.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2016 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 23 апреля 2016, 18:12

      Вероятно вперед поставят Уллоа или Оказаки. Полюбому они оба выйдут в основе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Wiskey 23 апреля 2016, 08:39

      И без Варди справятся! Главно чтоб не оступились, ато начнут сми шуметь что без Варди не команда! Там еще хватает работяг! Удачи лисы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4263

      mutabor0992 23 апреля 2016, 00:12

      Давай Дон Клаудио!!!Покажи что и без Варди,вы команда!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11