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    Азмун: «Зенит» находится у нас на хвосте, как и остальные команды, но мы о них не думаем»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун рассказал о своих ожиданиях накануне матча 25-го тура РФПЛ против «Зенита».

    «Это очень серьезный соперник, где собраны сильные игроки. Для того, чтобы достичь хорошего результата, нам придется быть очень сконцентрированными.

    «Зенит» будет бороться за золотые медали чемпионата до конца. Этот клуб находится у нас на хвосте, как и остальные команды. Но мы не думаем о преследователях. Нам просто нужно играть в свой футбол», – сказал Азмун.

    Также футболист попросил болельщиков поддержать команду в предстоящей игре

    «Пускай они поддерживают нас так же ярко, как это было в прошлых матчах. Мы играем для них и нам приятно, когда на трибунах аншлаг».

    Матч «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.04.2016 21:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +628

      somn 23 апреля 2016, 13:46

      А что у Ростова под хвостом? Ему туда дорога...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 23 апреля 2016, 09:39

      Ростову надо думать о 3-м месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 23 апреля 2016, 09:00

      Удачи ЗЕНИТУ!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > zeni 23 апреля 2016, 11:02

      Пускай победит сильнейший!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 апреля 2016, 03:46

      Буду болеть за "Ростов", только матч состоится в воскресенье, никаких переносов, по-моему, не анонсировали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      DblMok3 22 апреля 2016, 23:23

      Приятно видеть перемены в стане лидеров ЧР. Что ростов, что Краснодар, да и многие другие радуют. Пусть победит сильнейший!

      2
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      Рейтинг: -8

      halk1981 22 апреля 2016, 22:35

      да-да мы близко ха-ха

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:30

      Вечером в воскресенье поговорим ;-) а так то да - футбик будет интересный

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 22 апреля 2016, 22:17

      Вперёд Ростов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 апреля 2016, 21:54

      Удачи!

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