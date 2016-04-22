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    Орлов: «Аленичев – заложник футболистов, которые не соответствуют уровню «Спартака»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что нынешний состав «Спартака« не соответствует уровню московского клуба.

    – «Спартак» по сравнению с «Амкаром» малоорганизован в игре. Главное у тренера, как и у режиссера в театре, чтобы исполнители выполняли его волю. Понимаете? И вот эту волю в «Амкаре» очень здорово выполняют, там тренер опытный, Гаджиев. В «Ростове» – Бердыев. Вот эту их волю они доходчиво своим подопечным доводят до их головы, до их взглядов на происходящее, и те это все хорошо делают. Процентов на 70-80, но делают. «Спартак» – это команда «А», сегодня это «анархия». Они играют, кто как хочет, на футбольном поле. Складывается такое впечатление.

    ― То есть, по-вашему Аленичев – плохой тренер?

    ― Нет, наоборот, Аленичев как раз хороший тренер, потому что он заставил «Зенит» в самом начале играть в несвойственной манере и пропускать мячи. Это же он сказал, что надо атаковать по центру, причем совершать быстрый переход от обороны к атаке. А «Зенит» к этому не был готов. И это говорит о том, что как раз план-то был правильный. Но затем, когда пошла игра уже иная, когда «Зенит» опомнился, вот здесь начал сказываться класс игроков и задумок тактических тренера, потому что много наигранных комбинаций.

    ― После перерыва Виллаш-Боаш, в общем, переиграл Аленичева.

    ― Конечно. Это говорит о том, что Аленичев – заложник тех футболистов, которые сейчас в «Спартаке», они не соответствуют уровню «Спартака». Уровню амбиций «Спартака», уровню своих болельщиков. Даже иногда я такое выражение использую, что команда не соответствует уровню болельщиков, потому что болельщики, они большего хотят и поэтому ходят на футбол. Они не так хотят. чтобы команда играла. И у «Спартака» то же самое сейчас происходит. Аркадий Райкин когда-то замечательно сказал фразу, я ее повторяю и буду повторять: «Некоторые считают, что если поменять продавцов, то продукт будет лучше, ничего подобного, надо хороший продукт завезти на базу и тогда будет хороший продукт». Вот и все, вот, что со «Спартаком».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    22.04.2016 17:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:29

      Да, забыл уточнить - спартак, действительно, не уровень даже такой премьер лиги как у нас... спартаку нужно пройти очищение в фнл сезона 2, а лучше 3...

      -1
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:27

      Орлову уже лет 5 как пора на покой.... маразм в трансляциях не способствует популяризации футбола в нашей стране

      -1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 22 апреля 2016, 22:16

      Единственно,в чем Орлов прав,так это то,что в Зените класс игроков на порядок выше что неудивительно-практически вся его основа это игроки сборных,причем наиболее сильных в мире! Игроки Спартака очень хорошо провели первый тайм,но на второй у них не хватило того самого класса,который позволяет перестраиваться по ходу матча!

      1
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      Рейтинг: +22

      Алекс 89 22 апреля 2016, 21:56

      на пенсию ему надо.

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 22 апреля 2016, 21:47

      Андре Виллаш-Боаш не переиграл Аленичева, просто игра пошла не по сценарию АВБ из-за травмы Данни. Как строить игру без Данни АВБ не знал и предоставил решать самим игрокам, ну а они не подкачали. Аленичев по сравнению с АВБ - топ-тренер. Дайте АВБ тренировать Спартак, и его быстро там распнут.

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 22 апреля 2016, 21:14

      Спартак - расформировать !
      Кто это решил, что они-народная команда ? Народное дерьмо ...

      1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 22 апреля 2016, 19:26

      Согласен, все по делу.
      Федуна и всю верхушку нужно гнать.
      просто загубили команду.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2016, 18:53

      можно подумать в ЦСКА или Зените или в Локо все игроки соответствуют их амбициям неужели в Ростове игроки лучше чем в том же Спартаке просто там тренер а в Спартаке набор тренеришек особенно сейчас и конечно Федул его надо гнать а вообще мне все нравится не люблю мясных и вообще московских возомнили из себя пупами всей страны

      -3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 17:43

      Геня, не лез бы ты с советами и своим мнением в народную команду, как-то без картавых с берегов Невы определенно разберутся...

      -3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > koli4ka 22 апреля 2016, 22:14

      Ну вот, типичный представитель агро спартачья... Адекватное мнение, от Гены такое вообще редко услышишь)) от постоянных поражений, видимо голова уже не готова воспринимать, что либо нормально, только слюной чуть что брызжите. Разбирайтесь сами, разбирайтесь, 11-12 место скоро потолком будет))

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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 22 апреля 2016, 17:28

      Все по делу! Риспект!

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