Селихов – трансферная цель «Спартака»

Руководство «Спартака» выразило серьезную заинтересованность в покупке голкипера «Амкара» Александра Селихова.

Сообщается, что красно-белые приняли принципиальное решение сделать российского вратаря трансферной целью в летнее трансферное окно.

Напомним, что контракт Селихова с пермским клубом рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 17 матчей, в шести из которых отстоял на ноль.