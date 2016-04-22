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    Селихов – трансферная цель «Спартака»

    Руководство «Спартака» выразило серьезную заинтересованность в покупке голкипера «Амкара» Александра Селихова.

    Сообщается, что красно-белые приняли принципиальное решение сделать российского вратаря трансферной целью в летнее трансферное окно.

    Напомним, что контракт Селихова с пермским клубом рассчитан до 2018 года. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел 17 матчей, в шести из которых отстоял на ноль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2016 14:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 апреля 2016, 19:00

      На следующий сезон приоритетной целью должны быть как минимум 2 хороших, даже ОТЛИЧНЫХ защитника, мощный техничный опорник и нормальный забивной форвард...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 16:03

      ЦСКА нужен хороший вратарь.

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 22 апреля 2016, 17:54

      Надо же, слышу умную мысль. Акинфееву надо действительно дать отдохнуть (правда, недолго). Чтоб больше не лажал

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Майор Дзагоев 22 апреля 2016, 18:34

      Мысли слышишь? Ненормально.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Zeff 22 апреля 2016, 22:15

      Раз ты свою мысль изложил, то я ее услышал (ну, в данном случае прочел)

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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 22 апреля 2016, 15:01

      Талантливый парень, ничего не скажешь
      Уверен, уже после Евро получит шанс в сборной

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