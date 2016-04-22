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    Ребров: «От лица всего «Спартака» приношу извинение за поражение от «Зенита»

    Капитан московского «Спартака» Артем Ребров извинился перед болельщиками красно-белых за поражение от «Зенита» в матче 24-го тура чемпионата России.

    «Уважаемые болельщики! От лица всей команды хотел бы принести вам извинения по результатам последней игры с «Зенитом». Отдельные извинения хочется принести по поводу баннера. Думаю, вся эта ситуация только нас всех объединит и в последние шесть туров команда отдаст все силы на поле, чтобы добиться нужного результата.

    Конечно, нам необходима ваша поддержка. Пожалуйста, приходите на стадион, мы приложим все усилия, чтобы добиться положительного результата. До встречи на стадионе», – сказал Ребров.

    Источник: YouTube

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    22.04.2016 13:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6003

      GoldPlayFIFARus9 23 апреля 2016, 15:32

      Что за банер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 22:49

      а все-таки мощно макнули опять спартак ))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 22 апреля 2016, 18:08

      Кто то должен был взять на себя вину за поражение? Артём молодец,а защита
      Спартака не в дугу. ИМХО.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 апреля 2016, 16:37

      Хорошая заготовка для извинений !--после каждого матча меняем только название клуба-победителя и количество оставшихся матчей

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 15:37

      Валера ушёл, а секта осталась.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 апреля 2016, 14:42

      Давай, давай....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 22 апреля 2016, 14:29

      Не сомневаюсь, что "от лица всей кооманды", он имел только себя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 22 апреля 2016, 14:12

      Ребров - мужик!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 22 апреля 2016, 13:29

      не убедил

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 22 апреля 2016, 13:27

      Что то ты запоздал

      1
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