Мутко: «Таски? А вы бы из «Баварии» ушли? Чего дурака-то валять»

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал заявление агента защитника «Спартака» Сердара Таски о нежелании его клиента возвращаться в Россию из-за политики.

Напомним, что на данный момент 28-летний футболист выступает за «Баварию» на правах аренды, срок которой истекает летом этого года, после чего он должен будет вернуться в стан красно-белых. Таски – гражданин Германии, а его родители – выходцы из Турции.

«Во-первых, говорит агент, а не сам футболист. Агент не это сказал, выдернули из контекста только политику.

Вы бы из «Баварии» ушли? Чего дурака-то валять. Черышев не хочет уезжать из «Валенсии», на скамейке запасных готов сидеть. Что вы все как малые дети? Сравнивать будете «Спартак» и «Баварию», что ли?», — сказал Мутко.