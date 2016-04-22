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    Рэмзи: «Будем биться до конца»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи сожалеет, что до окончания чемпионата Англии осталось слишком мало времени для того, чтобы исправить ошибки, допущенные его командой по ходу сезона.

    «В этой встрече нам нужна была победа. Мы испытываем разочарование от своей игры по ходу сезона, но смогли вернуться и показать, что мы умеем.

    Возможно, этого оказалось слишком мало, слишком поздно, но мы будем биться до конца. Надеюсь, мы сможем победить во всех оставшихся матчах», – сказал Рэмзи.

    Матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Вест Бромвич» закончился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

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    22.04.2016 06:17
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