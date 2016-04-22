Ловчев: «Только бы Головин не смотрел на Кокорина»

Известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Напомним, что в матче 1/2 финала Кубка России 19-летний армеец отметился дублем в ворота «Краснодара» (3:1).

«Конечно, можно порадоваться за Головина. Только бы он на Кокорина не смотрел. Головин – работящий. Слуцкий в него поверил, и игрок раскрывается. Есть надежда, что к Евро и чемпионату мира в сборной появится хороший игрок», – отметил Ловчев.