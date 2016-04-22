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    Ловчев: «Только бы Головин не смотрел на Кокорина»

    Известный эксперт Евгений Ловчев поделился своим мнением об игре полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. Напомним, что в матче 1/2 финала Кубка России 19-летний армеец отметился дублем в ворота «Краснодара» (3:1).

    «Конечно, можно порадоваться за Головина. Только бы он на Кокорина не смотрел. Головин – работящий. Слуцкий в него поверил, и игрок раскрывается. Есть надежда, что к Евро и чемпионату мира в сборной появится хороший игрок», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.04.2016 00:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 апреля 2016, 09:30

      Слуцкий Мусу сделал, дай бог чтобы получилось с Головиным...

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 апреля 2016, 12:13

      главно чтобы на ловчева не смотрел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 05:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чему тут радоваться? Что в договорняке 2 гола забил?

      -11
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      Рейтинг: +43

      Denis S. > Zeff 22 апреля 2016, 09:47

      Мне не совсем понятно, с чего Вы взяли, что это договорняк?!? Не потому ли, что ЦСКА это по сути единственный конкурент Зенита в ЧР?!

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 22 апреля 2016, 12:26

      Зенит привык играть в договорняках и ему кажется, что остальные команды играют также. Я уж не говорю о покупке судей, Халк,упав всё
      время напоминает судьям:"Мы же вам заплатили,а штрафной не даёте".

      3
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      Рейтинг: +192

      LINED > gosproektikabinet 22 апреля 2016, 14:19

      Судя по тому, что он в прошлом сезоне почти не выходил и все равно забил, выглядит логично, что раз в год забивает. Ведь только после сборов наигрывать стали.

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > LINED 22 апреля 2016, 17:42

      Да вы, товарищ, долбодубу не трудитесь объяснять - все равно башка тупая. Что зенитчику договорняки кажутся везде и всюду - так то понятно, они по-другому даже ничьи катать не умеют

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