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    Венгер: «Место в тройке теперь зависит только от нас самих, но «Арсенал» хочет большего»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим первыми впечатлениями от победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в перенесенном матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Мы выполнили свою работу сегодня. Единственное о чем приходится сожалеть, что не забили больше.

    Мы очень неплохо действуем командно с момента выезда в Барселону. К сожалению, мы потеряли очки в нескольких играх, в которых не должны были делать этого. Сегодня было важно выиграть, потому что мы хотим играть настолько хорошо, насколько мы можем и финишировать в таблице максимально высоко. Место в тройке призеров зависит только от нас самих, но мы хотим большего и будем за это бороться», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    22.04.2016 00:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      NiTRo 23 апреля 2016, 00:12

      Да свалил бы ты уже из Арсенала,может и болились бы большего,чесно достал уже одно и тоже галдеть не один десяток лет,нужно знать когда уйти чтобы о себе только хорошие эмоции,5 лет назад я бы сказал что Венгер это,легенда,эпоха,профессионал
      изм и чутье и так далее,сейчас от лесных слов только негатив,настолько он уже бесит....

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