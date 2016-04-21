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    Ориги пропустит от четырех до шести недель

    Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не сможет помочь своей команде в ближайшие 4-6 недель. Такой срок потребуется бельгийскому форварду на восстановление после травмы, полученной в перенесенном матче 27-го тура английской Премьер-лиги против «Эвертона» (4:0), сообщает rtbf.be. У 21-летнего нападающего порвана одна из связок голеностопного сустава.

    Отмечается, что полученное повреждение значительно уменьшит шансы Ориги поехать на Евро-2016 в составе своей национальной команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 22 апреля 2016, 15:30

      4-6 недель это ещё легко отделался. Могло быть на много хуже, там нарушение страшное было

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      Рейтинг: +63

      Nark0z 21 апреля 2016, 22:34

      вот тварь

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