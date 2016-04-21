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    Спортивный директор «Атлетико»: «Симеоне – ключ к успехам команды»

    Спортивный директор мадридского «Атлетико» Хосе Луис Каминейро прокомментировал информацию об интересе к главному тренеру «матрасников» Диего Симеоне ряда ведущих европейских клубов.

    «У Симеоне контракт с «Атлетико» до 2020 года, и все в клубе, все болельщики хотят чтобы он остался. Он является человеком, который объединяет всех: игроков, тренеров, фанатов, директоров.

    Он пришел в клуб в самый подходящий для этого момент. Он пишет историю, и очевидно, что мы хотим сохранить его у руля команды на долгие годы», – заявил Каминейро.

    Источник: Goal.com

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    21.04.2016 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 апреля 2016, 07:46

      если оставят лет на 10 то барсе с реалом придётся делиться деньгами с атлетико от тв.

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