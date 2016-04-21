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    Ловчев: «Краснодар» остановился в развитии, клубу нужен новый всплеск, новые задачи»

    Известный эксперт Евгений Ловчев попробовал найти причины неудачной игры «Краснодара» в матче 1/2 финала Кубка России против ЦСКА.

    «В чем причина такой игры «Краснодара»? Команда, как мне кажется, остановилась в развитии. У них все нормально, стабильное финансирование, вроде отрабатывают, но… Нужен новый всплеск, новые задачи. Нужна свежая кровь. Пока все игроки слишком удовлетворены, спокойны. Надежду какую-то президенту клуба дают, но не более. Хотя, конечно, надо понимать, что «Краснодар» играл с лидером чемпионата на чужом поле», – отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.04.2016 21:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 апреля 2016, 17:28

      ари просто грубит на поле,Вандерсон бестолково бегает,Перейра ловит мух....

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 22 апреля 2016, 17:16

      не мотиватор Кононов..не мотиватор((((

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 12:11

      Наказывать их нужно. За слив ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 22 апреля 2016, 10:31

      ДА, ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ ГАЛИЦКОМУ !

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2016, 02:56

      Да, "Краснодар" в прошедшем сезоне был намного лучше, сейчас-же трудно что-то предугадать заранее

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      Рейтинг: +100

      Samov@r 21 апреля 2016, 22:13

      Краснодару нужен в пару к Мамаеву креативный игрок,и место в лиги чемпионов обеспеченно

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