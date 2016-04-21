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    Варди, Марез, Кейн и Алли попали в символическую сборную сезона АПЛ по версии игроков

    Ассоциация профессиональных футболистов Англии в своем официальном twitter опубликовала символическую сборную сезона Премьер-лиги. По итогам голосования игроков в число 11-ти лучших вошли четыре футболиста «Лестера», столько же игроков «Тоттенхэма», а также по одному представителю от «Арсенала», «Вест Хэма» и «МЮ».

    Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
    Защитники: Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд (оба – «Тоттенхэм»), Уэс Морган («Лестер»), Эктор Бельерин («Арсенал»).
    Полузащитники: Нголо Канте, Рияд Марез (оба – «Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайе («Вест Хэм»).
    Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

    Источник: Twitter

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    21.04.2016 20:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 23 апреля 2016, 14:37

      Озила конечно можно было бы сюда, действительно хорошо тащил Арсенал... но вместо кого??? Полузащитники: Нголо Канте, Рияд Марез (оба – «Лестер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Димитри Пайе («Вест Хэм») несомненно лучшие в этом сезоне!

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 22 апреля 2016, 13:40

      И не поспоришь!

      1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 22 апреля 2016, 03:14

      Заслужили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 апреля 2016, 00:05

      Лукаку начинал хорошо, а заканчивает сильно Ориги из Ливера

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 апреля 2016, 00:02

      Ожидаемо

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 21 апреля 2016, 23:00

      Кстати да! Озила тут точно не хватает!!!

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      Рейтинг: +15

      enhtur 21 апреля 2016, 21:54

      а где Месут Озил

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      Рейтинг: +18

      sergge1207 21 апреля 2016, 21:32

      Согласен

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      Рейтинг: +1175

      Karpathian 21 апреля 2016, 21:31

      Тоби красавчик ^_^

      1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 апреля 2016, 21:11

      год назад о большинстве из них сказали бы: кто эти люди?

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