Мори извинился за травму перед Ориги

Он и в следующий раз может кого-нибудь ещё в больничку отправить, а потом снова попросить своего агента написать приятные слова в Твиттере.
Защитник «Эвертона» Рамиро Мори принес извинения за грубое нарушение с травмой против нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.
«Я сильно сожалею о случившемся. У меня не было намерения причинить вред сопернику. Я не хотел подставлять своих партнеров посредством удаления. Надеюсь, что с Ориги ничего серьезного. Я прошу прощения за случившееся», – написал аргентинец в своем Твиттере.
21 апреля 2016 г.