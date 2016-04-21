Мори извинился за травму перед Ориги

Защитник «Эвертона» Рамиро Мори принес извинения за грубое нарушение с травмой против нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.

«Я сильно сожалею о случившемся. У меня не было намерения причинить вред сопернику. Я не хотел подставлять своих партнеров посредством удаления. Надеюсь, что с Ориги ничего серьезного. Я прошу прощения за случившееся», – написал аргентинец в своем Твиттере.