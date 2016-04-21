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    Мори извинился за травму перед Ориги

    Защитник «Эвертона» Рамиро Мори принес извинения за грубое нарушение с травмой против нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги.

    «Я сильно сожалею о случившемся. У меня не было намерения причинить вред сопернику. Я не хотел подставлять своих партнеров посредством удаления. Надеюсь, что с Ориги ничего серьезного. Я прошу прощения за случившееся», – написал аргентинец в своем Твиттере.

    Источник: Twitter

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    21.04.2016 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 21 апреля 2016, 18:23

      Он и в следующий раз может кого-нибудь ещё в больничку отправить, а потом снова попросить своего агента написать приятные слова в Твиттере.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 21 апреля 2016, 18:13

      не хорошо вышло

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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 21 апреля 2016, 18:03

      Будем надеяться, что он смог лично попросить извинения.

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