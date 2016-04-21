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    Осужденный за изнасилование Эванс выиграл апелляцию

    Бывший нападающий «Шеффилд Юнайтед» и сборной Уэльса Чед Эванс выиграл апелляцию в суде по повторному рассмотрению его дела. Напомним, что сейчас 27-летний футболист отбывает тюремное наказание за изнасилование. В апреле 2012 года Эванс был признан виновным в изнасиловании 19-летней девушки в отеле в мае 2011 года и осужден на 5 лет. В тюрьме он отбыл только половину срока и был освобожден досрочно. Позже в комиссию по пересмотру уголовных наказаний адвокатами были представлены новые доказательства, благодаря которым дело вновь было рассмотрено в апелляционном суде. Стоит отметить, что за подобное преступление недавно был осужден бывший футболист «Сандерленда» Адам Джонсон.

    «В свете новых подробностей по делу суд решил отменить приговор Эвансу и провести повторное рассмотрение дела», – говорится в бумаге, предоставленной апелляционной комиссией адвокату спортсмена.

    Источник: Twitter

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    21.04.2016 13:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 21 апреля 2016, 18:15

      Джонсону свободу !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 апреля 2016, 13:37

      Вот тебе и европейские суды

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