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    Аленичев: «Еще есть шансы попасть в Лигу Европы»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о разговоре с командой, на котором было заявлено о возможности поправить турнирное положение команды в оставшихся матчах этого сезона, а также побороться за выход в Лигу Европы на следующий сезон.

    «Удивлен бурной реакцией на то, что мы позволили Артему Дзюбе полететь с нами в одном самолете в Москву. Здесь сыграл роль фактор человеческих отношений – Артем летел с нами по моей собственной инициативе. Он сам подошел ко мне с просьбой еще перед игрой, и я пошел навстречу. У нас с Дзюбой всегда были отличные отношения, несмотря на то что он никогда не играл под моим руководством.

    Настроение в команде оптимальным не назовешь. Мы потерпели болезненное поражение, когда имели возможность взять какие-то очки и даже победить. Но жизнь продолжается, и об этом как раз вчера поговорили с ребятами. Решили, что еще можно в оставшихся играх поправить положение. Надеюсь, команда покажет полную самоотдачу в субботнем матче. Не обращаем внимания на проблемы «Мордовии» – у нас своих хватает. В первую очередь нужно фокусироваться на собственной игре, о чем сейчас и прошу ребят.

    Вчера Сергей Юрьевич Родионов приезжал на базу и высказал ребятам несколько пожеланий. В целом сказал то же, что и я: поправить текущее турнирное положение можно и еще есть шансы попасть в Лигу Европы», – рассказал Аленичев.

    В матче 25-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» на своем поле примет «Мордовию» в субботу, 23 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2016 13:09
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 апреля 2016, 18:22

      Шансов нет. Там наверху и так тесно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 апреля 2016, 17:38

      Аленичевы и пр. приходят и уходят, а Спартак и надежды остаются всегда,
      Это говорю я, а не какая нибудь конская...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2016, 17:17

      могет быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 17:11

      Роби, не надо вредничать и ёрничать, ну пускай Димон помечтает, ну что тут плохого?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 21 апреля 2016, 16:49

      он клоун? или прикидывется?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd > cskajeka 21 апреля 2016, 17:03

      Он нормальный тренер! В Спартаке дурдом просто! Лаудруп и Эмери это доказали уже!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 апреля 2016, 16:29

      тут неболеющие за Спартак есть?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > батог 21 апреля 2016, 17:03

      я

      0
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    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 21 апреля 2016, 16:23

      Зачем спартаку лига европы? в очередной раз крупно просрась какому нибудь козявышнеку и опозорить родную страну? Пусть лучше за 7 место борется, это у них лучше получается.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 апреля 2016, 16:16

      Надежда умирает последней...

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 апреля 2016, 16:13

      грядет жестокая битва! Мордор!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2016, 16:07

      Так как там по регламенту, если ЦСКА и Зенит по чемпионату попадут в Евро зону (а это уже скорее всего факт), получается кубковое евро место отдастся же 5-му месту?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > FanatSerj 21 апреля 2016, 16:13

      Вроде не так.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > vladimir-7 21 апреля 2016, 16:48

      а кому его отдадут? не Амкару же и не Краснодару

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