Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Футбол – народная игра, и за нашу сборную должны играть люди из России»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд высказал мнение по поводу натурализации иностранных игроков для сборной России.

    «Я к этой практике отношусь абсолютно отрицательно. Я хочу, чтобы за нашу сборную играли ребята из России. Для меня лично абсолютно неприемлемо видеть иностранца в сборной. Возьмите любую сборную, из Западной Европы, из Восточной, такого нигде нет. Это дикость какая-то. Мы пошли по абсолютно неверному пути. Одно дело, они в индивидуальных видах спорта это делают, в шорт-треке и т.д. Но футбол – это народная игра, мы любим своих игроков, воспитывать и растить надо своих ребят!» – заявил Рейнгольд.

    Источник: Lenta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 11:24
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 апреля 2016, 16:59

      Валерья Рейнгольдц, романтик Вы однако...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 21 апреля 2016, 16:56

      Как-будто их заставили или контракт дорогой предложили... Они же сами захотели стать, пропитались русским духом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 апреля 2016, 16:19

      Народная?
      Оно и видно пустые трибуны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1175

      Karpathian 21 апреля 2016, 15:26

      надо было в свое время Тчуйсе натурализовать))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 21 апреля 2016, 15:24

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +126

      Jiver 21 апреля 2016, 13:26

      Я в целом не против. Но тут важно качество. Одно дело заиграть условных ди Стефано или Каморанези. Другое дело, при наличии своих, которые явно не хуже, брать Гилерме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Lordfrax 21 апреля 2016, 12:04

      Что за бред) у португалии франции у каждого второго двойное гражданство, далее Англия, где к натурализации с детства приучают. Ладно это гиганты, для которых данная тактика нормально. Хорватия имеет натурализованного, в Германии половина имеет польское происхождение,а другая - турецкое. Так что таких примеров пруд пруди. В былые времена вообще прослеживался мост: не заиграл в бразилии - заиграешь в португаллии

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11