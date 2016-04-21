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    Самедов мечтает стать чемпионом России

    Полузащитник московского «Локомотива» Александр Самедов признался, что желает стать чемпионом России в составе «железнодорожников».

    «У меня в карьере не так много трофеев. Я выиграл три Кубка России, два из которых с «Локомотивом». Я отыграл здесь семь сезонов и трижды становился бронзовым призером чемпионата. Большую часть карьеры провел именно в «Локомотиве».

    Да, я воспитанник «Спартака», о чем говорил не раз, но выступаю за «Локомотив» и ничуть не жалею», – сказал Самедов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.04.2016 06:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      Perchik96 22 апреля 2016, 00:38

      В Зенит или ЦСКА, по-другому без вариантов(

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 апреля 2016, 13:03

      Вернись в Спартак стань чемпионом со своей родной командой.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Диктор 21 апреля 2016, 13:50

      На пенсии?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 апреля 2016, 08:22

      В Зенит его не купят, так что мечтам не суждено сбыться.

      -2
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