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    Суарес стал первым игроком в 21-м веке, заработавшим семь очков в матче Примеры по системе «гол+пас»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес, оформивший покер во встрече 34-го тура Примеры против «Депортиво» (8:0) записал на свой счет семь очков по системе «гол+пас». Напомним, кроме забитых мячей уругваец трижды ассистировал своим партнерам. По разу он выводил на решающий удар Лионеля Месси, Ивана Ракитича и Неймара.

    Таким образом, Суарес стал первым футболистом в 21-м веке, которому удалось принять участие в семи взятиях ворот соперника в одном матче чемпионата Испании. Отметим, что на счету форварда в этом сезоне уже 49 мячей во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2016 00:32
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2016, 17:21

      кусарик всех обкусал

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 21 апреля 2016, 08:21

      бист

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 21 апреля 2016, 08:12

      Риспект!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 21 апреля 2016, 07:54

      Красавчик Суарес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      RBW_ 21 апреля 2016, 06:56

      Сильно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 апреля 2016, 05:39

      Это только начало!

      0
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      Рейтинг: +89

      Rash0559 21 апреля 2016, 05:21

      Проснулись ребята из барсы!

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 21 апреля 2016, 05:02

      Хорош!

      1
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      Рейтинг: +125

      pickapick 21 апреля 2016, 04:56

      Молодчага!

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 21 апреля 2016, 01:58

      Невероятно!!!
      Но счёт, судя по показанным моментам, может ввести в заблуждение. Отнюдь не лёгкая прогулка. Проблемы в зищите у Барсы всё же присутствуют...

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