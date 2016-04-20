Примера. «Атлетико» одолел «Атлетик», «Валенсия» разгромила «Эйбар» и другие результаты

Чемпионат Испании. Примера. 34-й тур
Валенсия (Валенсия) – Эйбар (Эйбар) – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Алькасер, 10; 2:0 – Алькасер, 28; 3:0 – Алькасер, 40; 4:0 – Канселу, 56.
Нереализованный пенальти: Алькасер, 10.
Спортинг (Хихон) – Севилья (Севилья) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Иборра, 8; 1:1 – Крыховяк (автогол), 22; 2:1 – Лопес, 90+1.
Малага (Малага) – Райо Вальекано (Мадрид) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Баэна, 62; 1:1 – Рикка, 90+1.
Атлетик (Бильбао) – Атлетико (Мадрид) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Торрес, 38.
Источник: Бомбардир.ру