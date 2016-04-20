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    Суарес превзошел рекорд Роналдо по количеству мячей в сезоне за «Барселону»

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес, оформивший покер в игре 34-го тура Примеры против «Депортиво», превзошел рекорд экс-нападающего сине-гранатовых Роналдо по наибольшему количеству мячей в сезоне в составе каталонского клуба.

    Бразилец записал на свой счет 47 голов в сезоне 1996/97, на счету уругвайского игрока после сегодняшнего поединка стало 49 результативных ударов. Отметим, что Суарес не первый, кто превзошел достижение легендарного «зубастика": лидеру нынешней «Барселоны» Лионелю Месси удавалось сделать это пять раз в сезонах 2009/10 (49 голов), 2010/11 (55), 2011/12 (75), 2012/13 (65) и 2014/15 (59).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2016 23:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 апреля 2016, 14:05

      Значит - это - не рекорд.

      -1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 апреля 2016, 09:59

      Роналдо ( зубастик ) - круче всех

      0
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    • ...
      Рейтинг: +126

      Bellamy90 21 апреля 2016, 01:54

      А Месси этот рекорд не бил?

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Bellamy90 21 апреля 2016, 07:48

      Написано же 5 раз.

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 21 апреля 2016, 00:23

      Футбол другой сейчас, а Роналдо ( тот настоящий) намного лучше , хоть и погоняло зубастик кстати.

      -3
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 21 апреля 2016, 00:05

      Вот кому надо Золотой мяч давать.

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